BAKİEL sektörü Polonya pazarını mercek altına aldı

2. Bağlantı Elemanları, Kilitler, El Aletleri (BAKİEL) ve Mobilya Aksesuarları Sektörü Yurtdışı Pazarlama Takımı’nın Doğu Avrupa’nın en güçlü ekonomisi olan Polonya’ya gerçekleştirdiği yılın ilk yurtdışı pazarlama faaliyeti başarılı geçti.
29 Ocak-1 Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlenen organizasyona, URGE projesinde bulunan 8 firmadan 11 temsilci ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği BAKİEL Sektör Komite Başkanı Çetin Tecdelioğlu katıldı. Heyet ilk gün katılımcıların pazar hakkında bilgi edinmeleri için Avrupa’nın en büyük yapı marketleri olan OBİ ve Leroy Merlin yapı marketlerini ziyaret etti. Böylece Polonya’da BAKİEL sektörü ürün grubuna dahil ürünler hakkında bilgi sahibi olan Heyet, daha sonra Poznan ve çevresinden gelen satın almacılarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.
EN BÜYÜK PARTNERİ ALMANYA
Polonya pazarı hakkında bilgi veren Çetin Tecdelioğlu, ülkenin en büyük dış ticaret partnerinin Almanya olduğunu söyledi. Tecdelioğlu, “Ülke ihracatının yüzde 26’sını, ithalatının ise yüzde 27,3’ünü Almanya ile gerçekleştiriyor. İngiltere, Rusya, Fransa, Çek Cumhuriyeti ve İtalya da ülkenin dış ticaretinde önemli rol oynuyor. Türkiye ise hem ihracatta hem de ithalatta ülke dış ticaretinde yüzde 1 civarında pay alıyor” diye konuştu.
Polonya’nın BAKİEL sektöründe 2016 yılı toplam ithalatının 3,5 milyar dolar civarında olduğunu belirten Tecdelioğlu, Türkiye’den yapılan ithalatın ise 38 milyon dolar civarında gerçekleştiğini söyledi. Bu oranın toplam Polonya sektör ithalatının yüzde 1’i kadar olduğuna dikkat çeken Tecdelioğlu, en fazla ithal edilen ürünlerin demir çelikten cıvata, somun, alüminyum pim, kama gibi ürünlerden oluştuğunu kaydetti.Polonya’nın başlıca ihraç ürünleri arasında makineler ve ulaşım araçları, ara imalat malları, gıda ve canlı hayvan yer alıyor. İthalatında ise yine makineler ve ulaşım araçları ilk sırada yer alıyor. Ara imalat malları, kimyasallar, yakıtlar ve mineraller de ithal ediliyor.
VOLKSWAGEN FABRİKA ZİYARETİ
Polonya’da çeşitli temaslarda bulunan BAKİEL heyeti Volkswagen’in Poznan’daki fabrikalarında Caddy modelinin üretiminin gerçekleştirildiği fabrikayı ziyaret etti. Firmalar bu ziyaretle teknolojik gelişmelerin üretim hatlarına olan etkisini ve sektör olarak ürün gamları ile paralel bir satın almacının fabrikasını görme fırsatını yakalamış oldu. URGE kapsamında 8 katılımcı firma üç gün boyunca 30 farklı şirketle 49 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Polonya pazarı hakkında geniş bilgi sahibi olan katılımcı firmalar, bu yıl 40’ıncı kez Poznan’da gerçekleştirilen ve 20 Türk firmasının da katıldığı BUDMA yapı fuarını da ziyaret etti.
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