Bakırköy D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi

D-100 Karayolu Bakırköy İncirli Mevkii'nde, Avcılar istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

DHA'nın haberine göre; orta şeritte seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, önündeki motosiklete çarpmamak için direksiyonu sol şeride doğru kırarak aynı yönde seyir halindeki otomobile yandan çarptı. Arkadan gelen minibüsün sürücüsü, önünde kaza yapan araçlara çarpmamak için direksiyonu kırıp metrobüs yolu bariyerlerine çarparak durabildi.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şeklide yaralanan otomobilin sürücüsü, ambulansla Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak verilirken D-100 Karayolu Avcılar istikametinde yoğunluk oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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