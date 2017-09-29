Bakırköy'de biri bebek iki çocuk araç içinde mahsur kaldı

Bakırköy'de aracının içinde çocuklarını bırakıp kısa süreliğine işlerini halletmeye giden anne, anahtarı arabada unuttu. Aracın kapısının kilitlenmesi ile içeride mahsur kalan bebeğin ve küçük kız çocuğunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Büyük paniğin yaşandığı olayda, çocuklar itfaiyenin camı kırmasıyla kurtuldu.



İHA'nın haberine göre olay, dün Bakırköy Florya'da meydana geldi. İddiaya göre aracından inen bir anne aracın anahtarını arabanın içerisinde bıraktı ve kısa süreliğine başka bir yere gitti. Ancak araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı araç kendini kilitledi. Araç içerisinde bulunan bir bebek ve küçük bir kız çocuğu araçta mahsur kaldı. Aracın yanına gelen anne kapıları açamayınca durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekibi çocukları korkutmamak için aracın arka kelebek camını kırarak aracın kapılarını açtı. Bu sırada telaşlanan anneyi çevrede bulunan vatandaşlar yatıştırdı. Kapıları açılan araçtan çocuğunu kucağa alan anne uzun süre çocuğuna sarıldı.Öte yandan tüm bu yaşanan panik anları kameralara yansıdı. Görüntülerde itfaiye kelebek camını kırmaya çalışıyor. Küçük kız çocuğunu vatandaşlar teskin etmeye çalışırken, kurtarılan çocuklara anneleri sarılıyor.

Bakırköy