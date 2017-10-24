Bakırköy sahil yolunda makas atarak hızla ilerleyen sürücü, önce bir araca ardından refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Sahil yolunu birbirine katan kazada 5 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre kaza Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi Ataköy mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızla makas atarak aracıyla ilerleyen bir sürücü önce Metin Demir yönetimindeki araca sonra da orta refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşlar hemen araç içerisinde bulunan vatandaşların yardımına koşarak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı vatandaşlar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Kaza sonrası yolda uzun araç kuyruğu meydana gelirken olay yerine gelen yaralı bir vatandaşın yakını panik yaşadı.