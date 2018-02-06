Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi üzerinde seyir eden araç sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, cadde üzerinde yoğun trafik meydana geldi.

İHA'nın haberine göre olay; geçtiğimiz Cuma günü saat 17.30 sıralarında Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Ahmet A. isimli araç sürücüsü, Yeşilköy Caddesi üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kaza sonucu araç içerisinde bulunan sürücü Ahmet A. hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarcı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü aracın içerisinden çıkarttı. Durumu hafif olan sürücü ambulansa alınarak, ayakta tedavi edildi.

Kaza dolayısıyla cadde üzerinde yoğun trafik oluştu. Trafikte beklemekten sıkılan sürücüler, takla atan aracı düz çevirdi. Olay yerine gelen çekici ile takla atan araç çekiciye yüklenerek cadde trafiğe açıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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