Emlak Konut Yatırım Ortaklığı İstanbul Bakırköy’deki Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi arazisini satışa çıkardı.
Dün yapılan ihalenin ilk oturumuna Galatasaray’ın Florya arsasını da kazanan Öz Er-Ka İnşaat ile Mesa Mesken talip oldu.
Gazete Habertürk'ün haberine göre, ihalenin kazananı önümüzdeki günlerde yapılacak ikinci oturumda belli olacak. Arazi için muhammen bedel 1 milyar 356 milyon 600 bin TL + KDV olarak belirlendi.
2014'te polis okullarının şehir merkezinden taşınması kararıyla kapatılan Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisini de geçtiğimiz günler de 1.4 milyar TL karşılığında KİPTAŞ almıştı.
İhale ilanına göre arazinin 46 bin metrekaresi ticaret ve konut, 7 bin metrekaresi özel eğitim tesisi alanı, 15 bin metrekaresi park olacak. 68 bin metrekarelik arsaya 53 bin metrekare inşaat yapılacak. Yükseklik sınırı 3 ve 4 kat olacak.
2017 YILINDAKİ İHALE İPTAL EDİLMİŞTİ
Arsa için Ekim 2017’de bir ihale düzenlenmiş, ancak ihale tekliflerinin asgari bedelin altında kalması nedeniyle iptal edilmişti.
İptal gerekçesi olarak ise Emlak Konut GYO, “2. Oturumu 11.10.2017 tarihinde yapılan İstanbul Bakırköy Şevketiye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesi iptal edilmiştir” demişti.
İptal edilen ihaleye 7 firma teklif vermişti.
İptal edilen ihaleye Günyüzü İnşaat-Zilal Tekstil-Csr Gayrimenkul İş Ortaklığı, Seha İnşaat-Fuzul Yapı İş Ortaklığı, Dağ Mimarlık, Mesa Mesken, Özak GYO-İn-Ter Yapı İş Ortaklığı, Torkam İnşaat-TK Invest Yapı İş Ortaklığı, Kuzu Toplu Konut İnşaat katılmıştı.
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