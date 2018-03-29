Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre cezaevinde görevli bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir asker yanlışlıkla arkadaşını vurdu.

İHA'nın haberine göre, bunun üzerine cezaevine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralı askere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalesi yapılan asker daha sonra ambulans ile Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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