Bakırköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) tarafından 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü nedeniyle düzenlenen seminere Bakırköylüler büyük ilgi gösterdi.

Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre Bakırköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Eğitim Salonu’nda yapılan seminerde; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı ve KAÇUV Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, çocukluk çağı kanseri konusunda bilgi verdi.

Ayrıca, Dr. Begüm Şirin Koç, sağlıklı beslenme konusunda ve Uzman Psikolog Medya Ayşe Güner ise tanı ve tedavi süresince ebeveynlerin nasıl davranması hakkında sunumlar gerçekleşti.

Prof. Dr. İnci Yıldız, “Çocuklarda kanser ölüm nedenleri arasında görülme sıklığı olarak 4. sırada yer alıyor. Her yıl dünyada 300 bin, Türkiye’de ise 3 bin çocuğa kanser tanısı konuluyor. Bir yaşın altındaki bebeklerde dahi kanser vakasının görüldüğü ülkemizde gelişen yöntemlerle kanser tedavisinde yüzde 80 başarı elde edilebiliyor” dedi.

Çocukluk çağı kanserlerinin üçte birini lösemi, kalan çoğunluğun ise organ ve çeşitli dokulardan gelişen kanserlerin oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Yıldız, “Çocuklarımızı korumak için, sağlıklı ve doğal beslenme, fiziksel aktivitelerde bulunma, radyasyon ve manyetik alanlar ile zararlı çevresel alanlardan uzak durma ve kronik enfeksiyondan korunma yöntemlerine dikkat etmeliyiz.

Boyun, koltuk altı, kasık bölgelerindeki şişlikler, soluk beniz, ciltte morluklar, burun ve diş eti kanamaları, yürüme ve görme bozuklukları, kemik ve eklem ağırlıkları, aşırı kilo kaybı, kabızlık gibi belirtilere dikkat edilmeli” uyarılarında bulundu.

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