Baklava ihracatında 1 milyon 477 bin 499 dolar gelir elde edildi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz yaptığı açıklamada, 130 ton dolayındaki baklava ihracatından 1 milyon 477 bin 499 dolar gelir elde edildiğini söyledi.



Çıkmaz, 2016'da 13 ülkeye 136 ton baklava sattıklarını ve 1.5 milyon dolar gelir elde edildiğini belirterek, bu yılın sekiz ayındaki ihracatın şimdiden geçen yılki rakamlara yaklaştığını kaydetti.



Bu yıl en fazla ihracatın 36 ton ile ABD'ye gerçekleştirildiğini anlatan Çıkmaz, bu ülkeyi Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Almanya'nın izlediğini bildirdi.

Azerbaycan, Irak, Katar, Gürcistan, Bulgaristan, İsrail, Ürdün, Suriye, Kuveyt, Çin, İsviçre, Avustralya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Filistin'in de baklava ihraç edilen diğer ülkeler arasında yer aldığını dile getiren Çıkmaz, "Gaziantep baklavasının dünya mutfaklarında hızla yer almasında gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarının önemli yeri var" dedi.Gaziantepli baklavacıların farklı ülkelerden gelen talepleri değerlendirerek yurt dışına önemli miktarda baklava gönderdiğini anlatan Çıkmaz, şöyle konuştu:"Baklava, Gaziantep'in tescilli ve ünü dünyaya yayılmış en önemli milli tatlısıdır. İhracattaki artış, gerek ürün kalitesi gerekse firmalarımızın baklavayı yurt dışı pazarlarda doğru tanıtmasıyla orantılıdır. Baklava sektöründe global markaların oluşması, bu sektörün daha çok büyümesini sağlayacağı gibi ihracat rakamlarının da artışına katkı sunacaktır."

baklava ihracatı

Avrupa Birliği Antep Baklavası

Antep baklava ihracatı

Antep baklavası

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te 17 yıldır faaliyet gösteren Ayıntap Baklava'nın işletmecisi Levent Aktaş da Katar, Suudi Arabistan ve Dubai'den müşterileri olduğunu dile getirdi.Haftada yaklaşık 2 ton baklava ürettiklerini ve 300 kilogramını ihraç ettiklerini anlatan Aktaş, "Baklavayı nakış gibi işliyoruz. El emeği, göz nuru. Baklavamıza A'dan Z'ye emek veriyoruz, birinci sınıf, en iyi baklavayı üretmek için çaba sarf ediyoruz. Antep fıstığından ununa kadar hepsinin özenle seçilmesi gerekiyor" diye konuştu.Özellikle Arap ülkelerine baklava ihracatının yazın sıcak hava nedeniyle düştüğünü ifade eden Aktaş, kışın satışların arttığını belirtti.