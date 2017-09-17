Baklava ihracatında 1 milyon 477 bin 499 dolar gelir elde edildi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz yaptığı açıklamada, 130 ton dolayındaki baklava ihracatından 1 milyon 477 bin 499 dolar gelir elde edildiğini söyledi.
Çıkmaz, 2016'da 13 ülkeye 136 ton baklava sattıklarını ve 1.5 milyon dolar gelir elde edildiğini belirterek, bu yılın sekiz ayındaki ihracatın şimdiden geçen yılki rakamlara yaklaştığını kaydetti.
Bu yıl en fazla ihracatın 36 ton ile ABD'ye gerçekleştirildiğini anlatan Çıkmaz, bu ülkeyi Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Almanya'nın izlediğini bildirdi.
Azerbaycan, Irak, Katar, Gürcistan, Bulgaristan, İsrail, Ürdün, Suriye, Kuveyt, Çin, İsviçre, Avustralya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Filistin'in de baklava ihraç edilen diğer ülkeler arasında yer aldığını dile getiren Çıkmaz, "Gaziantep baklavasının dünya mutfaklarında hızla yer almasında gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarının önemli yeri var" dedi.
Gaziantepli baklavacıların farklı ülkelerden gelen talepleri değerlendirerek yurt dışına önemli miktarda baklava gönderdiğini anlatan Çıkmaz, şöyle konuştu:
"Baklava, Gaziantep'in tescilli ve ünü dünyaya yayılmış en önemli milli tatlısıdır. İhracattaki artış, gerek ürün kalitesi gerekse firmalarımızın baklavayı yurt dışı pazarlarda doğru tanıtmasıyla orantılıdır. Baklava sektöründe global markaların oluşması, bu sektörün daha çok büyümesini sağlayacağı gibi ihracat rakamlarının da artışına katkı sunacaktır."
GAZİANTEPLİ BAKLAVA ÜRETİCİSİ
Gaziantep'te 17 yıldır faaliyet gösteren Ayıntap Baklava'nın işletmecisi Levent Aktaş da Katar, Suudi Arabistan ve Dubai'den müşterileri olduğunu dile getirdi.
Haftada yaklaşık 2 ton baklava ürettiklerini ve 300 kilogramını ihraç ettiklerini anlatan Aktaş, "Baklavayı nakış gibi işliyoruz. El emeği, göz nuru. Baklavamıza A'dan Z'ye emek veriyoruz, birinci sınıf, en iyi baklavayı üretmek için çaba sarf ediyoruz. Antep fıstığından ununa kadar hepsinin özenle seçilmesi gerekiyor" diye konuştu.
Özellikle Arap ülkelerine baklava ihracatının yazın sıcak hava nedeniyle düştüğünü ifade eden Aktaş, kışın satışların arttığını belirtti.
- baklava ihracatı
- Avrupa Birliği Antep Baklavası
- Antep baklava ihracatı
- Antep baklavası
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.