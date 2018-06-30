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"Ürün özellikle yazın favori tatlıları arasında. Her ikisi de 7 harften oluşan baklava ile kadayıfın hem adını hem de yapılışını birleştirerek bu lezzeti ortaya çıkardık. Baklavada asıl olan yufka diğerinde ise ana öge tel kadayıf. Özellikle yaz aylarında tatlı insanlar üzerinde rehavete neden oluyor.