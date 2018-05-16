Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, artan fıstık fiyatları nedeniyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile görüşeceklerini belirterek, "Bu ramazanda Antep fıstığı fiyatlarının acilen düşmesi lazım. Bunun en hızlı yolu ithalatın önünün açılması." dedi.
Baklavanın olmazsa olmazlarından Antep fıstığının kilogram fiyatı son haftalarda önemli oranda arttı. Birinci sınıf baklavalık iç Antep fıstığın kilogram fiyatının 200 lirayı bulmasına tepki gösteren baklava ve tatlı üreticileri fiyatlar düşmeden fıstıklı baklava üretmeyeceklerini açıkladı.
Yıldırım, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede bugün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile görüşeceklerini, artan fıstık fiyatları sorunun çözümü için kısa ve uzun vadeli taleplerini ileteceklerini söyledi.
Antep fıstığı piyasasında lisanslı depoculuğa geçilmesinin uzun vadede fiyatlara yansıyacağını ifade eden Yıldırım, kısa vadede ise bunun tek yolunun ithalatın önünün açılması olduğunu vurguladı.
Yıldırım, ramazanın tatlı üreticileri için önemine dikkati çekerek, "Bu ramazanda Antep fıstığı fiyatlarının acilen düşmesi lazım. Bunun en hızlı yolu ithalatın önünün açılması. Bakanlık izin belgesi vermediği için ithalat yapılamıyor. Bugün Sayın Fakıbaba ile bu konuyu konuşacağız." diye konuştu.
"Antep fıstığı ticaretinin büyük kısmı kayıt dışı"
Antep fıstığı ticaretinin önemli kısımının kayıt dışı yapıldığına işaret eden Yıldırım, "Fıstık, parası olan tarafından bir yatırım aracı haline dönüştü. Üretimle alakası olmayan insanlar Antep fıstığı yükselecek diye önceden bunu kayıtsız bir şekilde alıyor sonra da piyasada fıstık kalmayınca fiyatı yükseliyor. Bu durumda da ürünü piyasaya yüksek fiyattan sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.
Yıldırım, fıstıklı baklava üretilmemesine yönelik kararı söz konusu ürün fiyatının 100 liranın altına düşmesi durumunda değiştireceklerine dikkati çekti.
Fıstıklı baklavanın kilogram fiyatının 70 ila 100 lira arasında değiştiğini ifade eden Yıldırım, 3 kilogramlık bir tepsi baklavanın da ortalama 240 liraya satıldığını söyledi.
Yıldırım, dernek olarak merdiven altı üretim ile mücadele ettiklerini aktararak, "Tüketiciler alışveriş yaptıkları yerlerin üretim izin belgesinin olup olmadığına dikkat etmeli. Halkımız güvendikleri ve tanıdıkları esnaflardan alışveriş yapsınlar." diye konuştu.
Öte yandan Yıldırım, desteklerin üretime dayalı verilmesi gerektiğine dikkati çekti.
Türkiye Antep fıstığı tüketiminde dünya lideri
ABD Tarım Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'nin yıllık ortalama Antep fıstığı tüketimi 110 bin ton oldu. Bu alanda dünya lideri konumunda bulunan Türkiye'yi ABD, Çin, Avrupa Birliği izledi. Türkiye Antep fıstığı üretiminde de ABD ve İran ile birlikte dünyada ilk sıralarda yer alıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.