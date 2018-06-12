İHA'da yer alan habere göre; AB tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan Antep baklavası, UNESCO tarafından Kreatif Şehirler Ağı’na dahil edilen Gaziantep mutfağının en önemli lezzetleri arasında yer alıyor.
Her Ramazan Bayramı öncesi olduğu gibi yine baklava üretilen işletmelerde tatlı bir telaş yaşanıyor. Bayram öncesi mesai artarken, baklavacılar yurt içinden ve yurt dışından gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Ancak baklavacılar bu yıl Ramazan öncesi bekledikleri siparişleri alamadı.
Baklavanın önemli markalarından biri olan baklava ustası Levent Aktaş, Gaziantep’ten diğer şehirlere gönderilen baklava miktarında geçen Ramazan ayına göre büyük düşüş yaşandığını söyledi.
Aktaş, siparişlerdeki azalmayı, baklava ile ilgili olumsuz fiyat algısına bağlayarak, “Fıstık fiyatları yıl içerisinde birkaç kez arttı. Ancak biz baklavacılar fıstıktaki fiyat artışını baklavaya yansıtmamamıza rağmen piyasada baklava fiyatlarının çok zamlandığı ile ilgili bir algı oluştu. Bu algı tüketicinin baklava talebinin azalmasına yol açtı. Geçen yılki Ramazan ayına göre Gaziantep dışından gelen taleplerde belirgin bir düşüş gözleniyor” dedi.
YURT DIŞI SİPARİŞLER ARTTI
Yurt içinden gelen baklava taleplerinin düşmesi nedeniyle sıkıntı yaşayan baklavacılar, yurt dışından gelen taleplerle nefes aldı.
Baklavacı Levent Aktaş, Katar, Suudi Arabistan, Almanya ve ABD olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen siparişlerde ki artışın baklavacıları sevindirdiğini belirtti.
Antep baklavalarının özenle ve ustalıkla hazırlandığını hatırlatan baklava ustası Aktaş, “Bir telefonla Türkiye’nin her tarafına baklava gönderiyoruz. Özel anlaşmalı olduğumuz kargo şirketleri ile de yurt dışına çok kısa sürede dünyaca ünlü tatlımız olan baklava gönderiyoruz. Biz butik baklava yapıyoruz. Baklava, tamamen el emeği ile büyük özen ve ustalık gerektiren bir tatlıdır. Damak lezzet farkını hemen ayırt eder. Lezzet konusunda yanıltamazsınız. Antep baklavasını diğerlerinden ayıran özelliklerin fıstık, yağın kalitesi ve hamurun inceliğidir. Tabi bunlara baklava üretimindeki yüzyıllara dayanan tecrübeyi de eklemek gerekir” şeklinde konuştu
GÜNDE 60 TON BAKLAVA ÜRETİLİYOR
Aktaş, Gaziantep genelinde tüm imalathanelerin tam kadro çalıştığını ve günde yaklaşık 50-60 ton baklava üretildiğini belirterek, "Müşteriler etkilenmemesi için zam yapmadık. Umudumuz yeni mahsul fıstık ürünü. Müşterilerimiz etkilenmemesi için zam yapmadık. zam yapmamaya direniyoruz. Bu zammı sinemize çektik" dedi.
Baklava ile ilgili önerilerde de bulunan Aktaş, "Piyasada 2-3 sınıf baklava bulunuyor. Bir kilo alacağınıza yarım kilo alın ama en iyisini alın" diye konuştu. Öte yandan, kentte baklavanın kilogram fiyatı ise kalitesine göre 45 ile 90 TL arasında değişiyor.
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