Bakü'de uyuşturucu tedavi merkezinde yangın: 24 ölü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezinde sabahın erken saatlerinde çıkan yangında 24 kişinin öldüğü belirtildi.

Başsavcılık, sağlık, içişleri ve acil durumlar bakanlığının ortak açıklamasında "Saat 06:10'da Bakü'deki Cumhuriyet Narkoloji Merkezi'nde yangın çıktı. 24 kişinin cesedi bulundu" denildi.

Alevlerin, tek katlı ahşap koğuşu sardığı belirtilirken, yangının elektrik şebekesindeki bir hatadan kaynaklandığı vurgulandı.

Daha önce Azeri APA Haber Ajansı yangında en az 30 kişinin öldügünü duyurmuş ve yangının yatalak hastaların kaldığı koğuşta başladığı belirtilmişti.

Yangının söndürüldüğü ve nedeni hakkında kapsamlı bir soruştunrma başlatıldığı bildirildi.

Bakü'de Mayıs 2015'te bir apartmanda çıkan yangında beşi çocuk 15 kişi ölmüştü. Ekim 1995'te de Bakü metrosunda çıkan yangında 289 kişi hayatını kaybetmişti.

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