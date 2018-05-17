Bakü üç ana bölüme ayrılıyor: İçeri Şeher olarak anılan eski yerleşim bölgesi, Sovyetler Birliği dönemindeki şehir ve günümüzün modern şehri. Eski şehir UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Şimdi Bakü'nün gezilecek tarihi ve turistik yerlerine bir göz atalım...

BAKÜ'NÜN GEZİLECEK YERLERİ

ŞİRVANŞAHLAR SARAYI

Şirvanşahlar Sarayı, 15. yüzyılda Şirvanşahlar hanedanının şahı İbrahim Halilullah'ın döneminde yapılmış saraydır. İçeri Şeher olarak adlandırılan surlar ardındaki eski şehir bölümünde bulunmaktadır. Bakü'nün en göze çarpan yapılarından biridir. 2000 yılında, Kız Kulesi ile birlikte UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydedilmiştir. 12. yüzyılda, aynı hanedanlık tarafından inşa edilen antik kale, şehri düşman saldırılarına karşı korumak amacıyla yapıldı. Şirvanşahlar Sarayı’nın içinde 52 adet oda bulunuyor. Sarayın surları içinde görkemli bir cami ve şahın ailesi için ayrılmış bir türbe bulunuyor. Şirvanşahlar Sarayı iki kattan oluşuyor. Üst kat şah ve ailesinin özel kullanımına ayrılmış, alt kat devlet işlerinin yürütüldüğü misafirlerin ağırlandığı yer olarak kullanılıyordu. 1964 yılından itibaren müze olarak hizmet vermektedir. Mutlaka görmenizde fayda var.

KIZ KULESİ

Bu 29 metre yüksekiğindeki taş kule, Bakü Körfezi ve Eski Şehir'in manzarasını panoromik olarak görebileceğiniz Bakü'nün en önemli tarihi simgesidir. Bakü'nün eski surları olan İçeri Şeher'in güney ucundan denize bakan, karanlık ve esrarengiz bir görünüme sahiptir. Kulenin geçmişi gizemlidir. Ne zaman ve hangi amaçla yapıldığı hatta (Qiz Qalasi) Kız Kulesi adını nasıl aldığı bilinmemektedir. Bazı tarihçiler 4-6 yüzyıllarda yapıldığını bazıları ise 11. yüzyılda inşa edildiğini düşünmektedir. 8 katlı ve 16 metre çapındaki binanın yangın kulesi ya da gözlem kulesi olduğu hakkında rivayetler bulunuyor.

HAYDAR ALİYEV KÜLTÜR MERKEZİ

Haydar Aliyev Kültür Merkezi, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 2013’te hizmete giren 101 bin metrekarelik kültür merkezidir. Haydar Aliyev Kültür Merkezi, 2007’de düzenlenen bir yarışmanın sonucunda Zaha Hadid tarafından tasarlandı. Bu eser, modern, sıradışı ve futuristik mimarisi ile Azeri toplumunun geleceğe yönelik yaklaşımının da bir sembolü olarak görülmektedir. Ülkenin Sovyet hakimiyetindeki geçmişinden, ulusal kimliğe doğru bir hareketi temsil ediyor. Haydar Aliyev Kültür Merkezi dünya mimarisi adına da çok büyük önem teşkil eder. Kültür merkezi, şehir merkezine yakın konumdadır.

ÇEŞMELER MEYDANI

Azerbaycan'ın Sovyet yönetimi sırasında inşa edilen Çeşmeler Meydanı, adını meydan boyunca sıralanmış olan onlarca çeşmeden alıyor. Meydan, özellikle iş saatlerinden sonra ve haftasonu boyunca halka açık bir buluşma yeridir. Meydanda birçok butik, restoran, mağaza ve otel bulunuyor. Çeşmeler Meydanı, çok sayıda halka açık şenlik, gösteri ve kutlamaya ev sahipliği yapıyor. Meydan 2010 yılında yenilenmiştir.

AZERBAYCAN HALI MÜZESİ

Dünyanın ilk ve en büyük halı müzesi olma özelliğine sahip olan müze Azerbaycan’ın ünlü ressamı Letif Kerimov öncülüğünde inşa edilmiş ve 1967 yılında halka açılmıştır. Dünyanın en nadir halılarının değerine ve önemine göre sergilendiği müzedir. Şehrin merkezinde deniz kenarına yakın Mikayıl Hüseynov Caddesi'nde bulunmaktadır.

ATEŞGAH

Ateşgah, dünyaki 3 Mecusi tapınağından biri. Bakü’ye 30 kilometre mesafede, Abşeron yarımadasının Surahanı kasabasının güneydoğu kısmında yer alır. "Ateşgah" sözcüğü ateş mabedi anlamına gelir. 16-18. yüzyılda doğal gazın çıktığı, bir zamanlar ebedi sönmez ateşlerin yandığına inanılan bir ateş mabedidir. Mabedin en erken yapısı olan ahır 1713 yılına aittir. Merkezi secdegahı ise 1810 yılında tacir Kançanagaran tarafından yaptırılmıştır.

BAKÜ'DE ŞEHİRİÇİ ULAŞIM

Bakü'de otobüs, tramvay, troleybüs ve metro servisi bulunmaktadır. Bunlar ucuzdur ve hizmetlerin kalitesi ve güvenilirliği değişse de ulaşım ağı çok kapsamlıdır. Bakü, Azerbaycan'da metrosu olan tek şehirdir. Metro kullanımı kolay ve istasyonları genellikle temiz ve güvenlidir. Trenler de temiz ve her iki veya üç dakikada bir çalışır. Ücretler, yolculuğun uzunluğundan bağımsız ve ucuzdur. İki ana hat ve iki de küçük ek hat vardır. Şu anda toplam 20 istasyon çalışıyor. Trenler 06:00 ile 01:00 arasında hizmet veriyor. Metroyu kullanabilmek için manyetik kart almak zorundasınız. Tek bir sefer kullanacak olsanız bile kart almak zorunluluğu var. Cep telefonlarının metro istasyonlarında ağ kapsama alanı var.

Otobüslerin ve tramvayların ücretleri doğrudan sürücüye veya kontrol ünitesine nakit olarak ödenir. Genellikle iade yapılmaz. Otobüsler, troleybüsler ve tramvaylar 06:00 ile 23:00 arasında hizmet veriyor.

Bakü'de toplu taşıma araçlarına iyi bir alternatif, şoförlü özel bir araç kiralamaktır. Minimum ücret günde yaklaşık 30 Euro'dur (8 saat için).

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