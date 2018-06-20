Azeri doğalgazını Türkiye’ye ve Avrupa’ya taşıyacak Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) ticari olarak devreye girmesiyle birlikte 2021 yılından sonra atıl hale geleceği konuşulan Bakü-Tiflis- Erzurum (BTE) Doğalgaz Boru Hattı’yla ilgili önemli bir gelişme gündeme geldi. Hattan, 2021 yılından sonra özel sektörün yıllık 6-6.6 milyar metreküp gaz ithal edeceği belirtildi. BOTAŞ, Azerbaycan’dan TANAP üzerinden gaz ithal etmeye başlayacak. TANAP’ta ticari gaz akışı bu ay sonunda başlayacak. BOTAŞ, TANAP’tan birkaç yıl sonra yıllık 6 milyar metreküp gaz ithal edecek. TANAP sonrasında 6 milyar metreküp düzeyinde doğalgaz ithal edilen Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı devre dışı kalacak. Hattın, bu tarihten sonra atıl hale gelip gelmeyeceği tartışılırken, Türkiye ile Azerbaycan arasında gaz ticareti konusunda yeni bazı girişimler gündeme geldi.

‘AZERBAYCAN HATTI BESLEYEBİLİR’

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Başkanı Yaşar Arslan, Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in bu hattan özel sektörün gaz ithalatı seçeneğine ilişkin sorusu üzerine, 2021 yılı sonrasında bu hattan gaz akışının devam edeceğini, BOTAŞ yerine özel sektörün Şahdeniz-1 sahasından Bakü- Tiflis-Erzurum Hattı üzerinden gaz ithal edeceğini söyledi. Arslan, ithal edilecek miktara ilişkin, “Hattın kapasitesi 6.6 milyar metreküp. Bu düzeyde bir gaz ithalatı söz konusu olabilir” dedi. Arslan, Şahdeniz-1 sahasında yeterli miktarda gaz bulunmadığı iddialarının anımsatılması üzerine, Azerbaycan’ın bu hattı besleyecek gazı verebileceğini dile getirdi.

İTHAL EDİLEN DOĞALGAZA 230 DOLAR ÖDENİYOR

Azerbaycan Şah Deniz Faz-I sahasından üretilen doğalgazın, Bakü-Tiflis- Erzurum Doğalgaz Boru Hattı’yla Türkiye’ye satışına ilişkin anlaşma, 12 Mart 2001 tarihinde imzalandı. BOTAŞ’ın, bu hattan anlaşma gereğince yılda 6.6 milyar metreküpe kadar doğalgaz alma olanağı bulunuyor. BOTAŞ, hattan ithal ettiği doğalgaza, her 1000 metreküp için 230 dolar düzeyinde ödeme yapıyor. Doğalgaz sektörü uzmanları, hattan çekilen gazın yüzde 80’ine kadar olan bölümünün 230 dolardan ithal edildiğini, kalan yüzde 20’lik bölüm için anlaşma çerçevesinde öngörülen tutarın 45 dolar olduğunu söyledi.