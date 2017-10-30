Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı açıldı

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun açılışı münasebetiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bahtiyarım. Bu törenle Asya ve Avrupa'yı birbirne bağlayacağız. İlk seferin gerçekleşmesiyle Londra'dan Çin'e kesintisi demiryolu bağlantısı kurulacak. Bu proje zahmetle özveriyle, alın teriyle hayata geçirilmil bir projedir.

Bizler dünyanın kalbi olan son derece stratejik bir coğrafyada yaşıyoruz. Bölgemiz muazzam bir potansiyele sahiptir. İşte 15 yıldır bu muazzsam potansiyeli hayata geçiriyoruz. Marmarya hızlı tren hatlarının inşası, İstanbul'a inşa ettiğimiz üçüncü köprü bunlardan bazılarıdır. Bakü-Tiflis-Kars projesinin etkinlik cazibesini artırdık. Türkmenistan'ı Türkmenbaşı, Kazakistan'ı Aktova Limanı üzerinden Avrupa'ya bağlıyoruz. 1 milyon yolcu 6.5 ton yük taşıyacak. Projenin önemi tarihi İpek Yolu üzerinde nakliyatçılarımız için avantaj sunacak. Çin'den gelen yük orta koridor üzerinden 12-15 günde Avrupa ülkelerine ulaşacaktır. 24 milyon ton ilave yük taşınmış olacaktır Çin üzerinden.

Siyasi, barış, güvenlik ve istikrar sosyal olarak refah getirecek insan ve bilgi hareketliliği ile gelişime katkı sağlayacaktır. Bakü-Tiflis-Kars, Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP bunların örnekleridir.

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