HT Magazin'de yer alan habere göre, Onur Tan, “Bizler neşeli ve samimi aile filmleriyle büyüdük. Biz de keyifli, güzel bir aile filmi yapmak istedik” dedi.



‘Gerçek mutluluk sizi seven bir ailenizin olmasıdır’ temasını işleyen film, 18 Mayıs’ta vizyona girecek.

Film ekibi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.