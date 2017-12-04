BAL liginde oynanan maçta saha görevlisi tekme attığı futbolcuyu yere indirdi! (VİDEO)

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta oynanan maçta sahaya giren görevli, attığı tekme ile futbolcuyu yere indirdi.

İHA'nın haberine görei, Adıyaman 1954 Spor deplasmanda 62 Pertekspor ile Tunceli Atatürk Şehir Stadı'nda dün karşılaştı. Ligde iddialı olan her iki takımın karşılaşması gergin geçti.

FUTBOLCUYA TEKME ATTI

Maçın 56. dakikasında saha görevlisi olduğu öğrenilen bir kişi maç esnasında sahaya girdi. Koşarak sahaya giren ve boynunda görevli kartı olan şahıs Adıyaman 1954 Spor Kaptanı Mehmet Ali Yakışık'a tekme attı. Tekmeyi yiyen sporcu yere yığıldı. Çok sayıda polis sahaya girerek şahsı etkisiz hale getirerek saha dışına çıkardı. Sahada yaşanan karışıklık nedeniyle maça yaklaşık 8 dakika ara verildi.

FUTBOLCU DARP RAPORU ALDI

Futbolcuya sahada sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yapmasının ardından, futbolcu maç sonrası hastaneye giderek darp raporu aldı. Sporcu ve kulüp sahaya giren ve tekme atan şahıstan şikayetçi oldu.

Gergin geçen maç sonunda 62 Pertekspor rakibini 3-1 mağlup etti.

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