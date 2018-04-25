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ZİRVENİN GEDİKLİSİ

HT Magazin'den Gökhan Artan'ın haberine göre, ‘Çukur’, zirve geleneğini sürdürüyor. Fenomen dizi, Vartolu ile Koçovalılar arasındaki tansiyonun yükseldiği, Yamaç’ın silah deposunda alevler içinde kaldığı bölümüyle yine günün en çok izlenen yapımı oldu. AB ve ABC1 20+’da birinci olan ‘Çukur’, #kimhaklı ve #affet etiketleriyle sosyal medyada da uzun saatler TT listesinde yer aldı.