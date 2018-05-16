Samsun'da eşiyle boşanma aşamasında olan bir kişi baldızına silahlı saldırı düzenleyerek yaraladı.

İHA'nın haberine göre olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi Abdullah Gül Bulvarı ile Aydınlık Caddesi'nin kesiştiği yerde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşadığı öğrenilen 39 yaşındaki Selim Y., eşiyle boşanma aşamasında olduğu için Samsun'a gelerek baldızı 39 yaşındaki Öznur İ.'ye sokak ortasında silahlı saldırı düzenleyerek yaraladı. Olay yerinden kaçmak isteyen silahlı şahıs, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kovalamaca sonucu silahıyla ile birlikte yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.

Yaralı kadın 112 acil servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının her iki bacağından yaralandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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