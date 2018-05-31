Bursa’da yaşı küçük baldızına ait çıplak fotoğrafları iş yeri bilgisayarına kaydeden ve iş yeri denetlemesi sırasında müfettişlere yakalandıktan sonra hakkında başlatılan suç duyurusu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen M.A. duruşmada ‘O fotoğrafları bana baldızım gönderdi, ben istemedim’ diyerek kendini savundu.
İHA'nın haberine göre, Bursa’da bir bankada memur olarak çalışan M.A, 18 yaşından küçük baldızı B.K’ya ait çıplak fotoğrafları iş yeri bilgisayarında unuttu. Bankayı denetlemeye gelen müfettişlerin fotoğrafları fark etmesi üzerine baldızıyla ilişkisi ortaya çıkan M.A. hakkında kamu davası açıldı. Ardından hakkında çocuğa yönelik cinsel taciz ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarından dava açılan M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlı M.A. mahkemede fotoğrafları kendisine baldızının gönderdiğini kendisinin nitelikli olarak bir cinsel tacizde bulunmadığını söyledi.
AİLESİ BASKI YAPINCA ORTAYA ÇIKTI
Bilgisayarında unuttuğu fotoğrafların fark edilmesi üzerine çalıştığı bankadan tazminat almadan istifa eden M.A’ya ailesi hakkını araması konusunda baskı yaptı. M.A. ailesinin baskısına ‘Onlar beni kovmadı, ben istifa ettim. Tazminat davası açamam’ diye karşılık verdi. M.A’nın istifasından şüphelenen aile çalıştığı kuruma giderek olayın aslını sordu. M.A’nın iş yeri yetkilileri aileye ‘M.A’nın küçük bir kızla ilişkisi var. Kıza ait çıplak fotoğrafları bilgisayarında unutmuş. İş yeri denetimi sırasında müfettişler fotoğrafları fark etti. Bunun üzerine M.A, biz onu işten çıkarmadan kendisi istifa etti’ dedi. M.A’nın eşi bunu öğrendikten sonra boşanma davası açtı. M.A’nın bilgisayarında unuttuğu fotoğrafların baldızına ait olduğu ise açılan kamu davası sonrasında ortaya çıktı. M.A. olayın ortaya çıkması üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya sanık M.A, mağdur B.K, sanık ve mağdur yakınları ile avukatları katıldı. Duruşmada kendini savunan M.A, “Baldızım ergenlik dönemlerindeydi. Duygusal bir boşluğu vardı ve bana aşık olduğunu söylüyordu. Sürekli bana çıplak fotoğraf ve videolarını atıyordu. Bana fotoğraf atmamasını defalarca söylememe rağmen dinlemiyor ve devam ediyordu. Abisi durumdan şüphelendi ve baldızımı uyardı. Bunun üzerine baldızım kendi telefonundan yakalanmamak için kayınvalidemin telefonundan mesaj atmaya başladı. İddiaları kabul etmiyorum. Ben nitelikli olarak bir cinsel istismarda bulunmadım” ifadelerini kullandı.
Mağdur B.K. ise eniştesinin kendisini fotoğrafları ailesine göstermekle tehdit ettiğini dile getirerek, M.A’nın savunmasını yalanladı. M.A’nın avukatı ikili arasında yaşanan 48 sayfalık mesajlaşma kayıtlarını çıkararak mahkeme heyetine sundu ve müvekkilinin savunmasını doğrular nitelikte olduğunu belirtti. Söz konusu suçun mağdurun yaşının küçük olması sebebi ile kabul edilemeyeceğine fakat nitelikli bir istismar olmadığına değinen avukat mahkeme heyetinin cezayı verirken bu hususu dikkate almasını talep etti. Mahkeme heyeti dosyadaki eksik hususların giderilmesi için mahkemeyi ileri bir tarihe ertelerken M.A’nın tutukluk halinin ise devam etmesine karar verdi.
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