Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan ve lider Barcelona'nın bir hayli uzağında kalan, Real Madrid, Gran Canaria Stadı'nda ligde kalma mücadelesi veren Las Palmas'ın konuğu oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, 26. dakikada Gareth Bale ve 39. dakikada Karim Benzema'nın penaltıdan attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Real Madrid'te Gareth Bale, kazanılan penaltıyı 51. dakikada ağlarla buluşturarak kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma, Real Madrid'in 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Real Madrid'te Sergio Ramos, Marcelo ve Cristiano Ronaldo kadroda yer almadı. Bu sonuçla puanını 63'e çıkaran lig üçüncüsü Real Madrid, lider Barcelona ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 12'ye düşürdü. Las Palmas ise 21 puanla 18. sırada kaldı.



