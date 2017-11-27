Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nda volkanik hareketlilik

Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, dağdaki volkanik hareketliliğin artması nedeniyle büyük patlama ihtimaline karşın en üst düzeyde alarm verildiği belirtildi.
AA'nın haberine göre; yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı 22 köyün tehlike bölgesinde yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, şu ana kadar 40 bin kişinin kkaydedildi.
Ajans, bölge halkına tahliye talimatlarını dikkate almaları uyarısında bulundu.
Bölge halkına sakin ve tedbirli olmaları gerektiğini belirten Bali Valisi Made Mangku Pastika, tehlike bölgesinde yaşayanlara daha önce belirlenen güvenli yerlere gitmeleri uyarısında bulundu.
UÇAK SEFERLERİ İPTAL
Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) ise verilen en üst seviyedeki alarm durumunun, şu anda yanardağda yaşanan hareketlilik dikkate alındığında en az bir ay kadar sürebileceğini duyurdu.
Ülkenin turistik bölgesi olan Bali’deki Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı'ndaki seferlerin iptal edilmesi yaklaşık 90 bin yolcuyu olumsuz etkiledi. Adadan ayrılmak isteyen bazı yolcular diğer ulaşım yollarını kullanarak en yakın havalimanına ulaşmaya çalışıyor.
Yanardağdan püsküren kül ve dumanın deniz seviyesinden 6 bin metre yüksekliğe ulaşarak hava trafiğini olumsuz etkilemesiyle dün Lombok Adası’ndaki havalimanında, bugün de Bali’deki havalimanının 24 saat süreyle uçuşlara kapatıldığı açıklanmıştı.
Agun Yanardağı, geçen haftanın ardından dün yeniden kül ve duman püskürtmeye başlamıştı. Eylül ayında yanardağın faaliyete geçmesinin ardından alarm durumu belli bir süre en üst seviyeye çıkarılmış ve büyük patlama riskine karşı bölgeden yaklaşık 130 bin kişi tahliye edilmişti.
Ülkenin en çok turist çeken bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı en son 1963'te patlamış, olayda yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.
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