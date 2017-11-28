Bali'de gökyüzü duman ve külle kaplandı, tüm uçuşlar iptal edildi!

Endonezya'nın Bali Adası'nda, Agung Yanardağı'ndaki volkanik hareketlilik nedeniyle havalimanının yarına kadar uçuşlara kapalı olacağı bildirildi.
Son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Bali'deki Ngurah Rai Havalimanı'nın yetkilileri, yanardağdan püsküren kül ve dumanın hava trafiğinde olumsuz etkisinin sürmesi üzerine yeni alınan kararla dün uçuşlara kapatılan havalimanının yarına kadar açılmayacağını duyurdu.
Yanardağdan çıkan dumanın havalimanı sahasındaki etkisinin devam ettiğini belirten yetkililer, bölgedeki diğer birimlerle yapılan görüşme sonrası güvenlik gerekçesiyle bölgenin yarın sabaha kadar uçuşlara kapatılması kararının alındığı kaydetti.
Turistik bir bölge olan Bali'deki uçuşların iptalinden olumsuz etkilenen yolcu sayısı 100 bini aştı. Havalimanı görevlileri kara ya da deniz yoluyla bölgeye yakın en yakın havalimanlarına gitmek isteyen yolcular için yardımda bulunuyor.
Yanardağdan püsküren kül ve dumanın deniz seviyesinden 6 bin metre yüksekliğe ulaşarak hava trafiğini olumsuz etkilemesiyle pazar günü Lombok Adası'ndaki, dün de Bali'deki havalimanlarının 24 saat süreyle uçuşlara kapatıldığı açıklanmıştı.
Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), dün yanardağdaki volkanik hareketliliğin artması nedeniyle büyük patlama ihtimaline karşın en üst düzeyde alarm vermişti.
Bölgeden 40 bin kişinin tahliye edildiği açıklanmış, riskli alanlardaki yaklaşık 100 bin kişinin de evlerini terk etmesi istenmişti.
Agung Yanardağı, geçen haftanın ardından pazartesi yeniden kül ve duman püskürtmeye başlamıştı. Eylül ayında yanardağın faaliyete geçmesinin ardından alarm durumu belli bir süre en üst seviyeye çıkarılmış ve büyük patlama riskine karşı bölgeden yaklaşık 130 bin kişi tahliye edilmişti.
Ülkenin en çok turist çeken bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı en son 1963'te patlamış, olayda yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.
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