Özlem Avcıoğlu, HT Cumartesi'de Endonezya'nın adalarından biri olan Bali'yi kaleme aldı.

BİN TAPINAK ADASI

Bali “bin tapınak adası” olarak anılsa da, bu sayı gerçekte çok daha fazla. Zira her evin, işyerinin içinde ya da bahçesinde; hatta sokaklarda ve tarlalarda irili ufaklı tapınaklar var. Bunları da sayarsak adadaki tapınak sayısı milyonları bulur. Çoğunluğu Hindu dininden olan Balililer için tapınaklar, tanrılarla insanların buluşma yeri. Tanrıların adaya uğradıklarında tapınaklarda dinlendiklerine inanıyor ve onlara her gün çeşitli meyve ve çiçekler sunuyorlar. En önemli tapınaklar; Uluwatu’daki Pura Luhur, Bedugul Gölü kıyısındaki Pura Ulun Danu Bratan ve Bali’nin en büyük tapınağı, “tapınakların anası” denilen Pura Besakih.

BEMBEYAZ KUMSALDA HUZUR

Adada bazıları son yıllara kadar aktif olan altı volkan var. En yüksek tepe 3142 metredeki Gunung Agung. Bali, mercan kayalıklarıyla çevrili. Güneyde hemen hemen tüm tatil köylerinin bulunduğu Nusa Dua bölgesindeki plajların kumu bembeyaz. Kuzey ve batıdaki plajlar ise volkanik siyah kumdan oluşuyor. Adanın iç bölgeleri ise ırmaklar ve bunların suladığı yemyeşil pirinç terasları, sebze ve meyve tarlalarıyla dolu. Bu değişik coğrafyada mis gibi kokan çiçekler, dev banyan ağaçları, bambular, hindistancevizi ağaçları ve binbir çeşit tropik bitki ve meyve yetişiyor.

KONFORLU KÖY HAYATI

Ubud bölgesinde köyün ortasında pirinç tarlalarının içinde bulunan oteller, geleneksel mimarisiyle bir Bali köyünden farksız. Köylüler her sabah otelin önünden geçerek işlerine gidiyorlar ve odaların tam önündeki tarlalarda çalışıyorlar. Bazı otellerde resepsiyon, oda numarası ya da havuz için bilgi tabelaları olmadığı için, otel nerede bitiyor, köy nerede başlıyor anlamıyorsunuz bile. Turistik tesislerde çalışanların çoğu da köyden. Kısacası, bu tesislerde tatilinizi konforlu bir Bali köyünde geçiriyorsunuz.

MİKONOS GEZİ REHBERİ

SANAT ŞEHRİ UBUD ŞARLO’NUN KEŞFİ

Bali sadece deniz kıyısından ibaret değil. Sanat ve kültürün kalbi, adanın tam ortasındaki Ubud’da atıyor. Bu şehri ilk keşfeden ve dünyaca tanınmasını sağlayan kişilerden biri de 1930’larda burayı ziyaret eden Charlie Chaplin. Ubud ve çevresindeki köyler resim, heykel, taş atölyeleri, galeriler ve birbirinden güzel objelerin satıldığı dükkânlarla dolu. Her köy farklı bir alanda uzmanlaşmış; birinde taştan harikalar yaratan ustalar var, diğerinde tahtayı dantel gibi işleyenler, bir başkasında ise mücevherciler. Yazarlar ve ressamlar köyleri de var. Bütün bunlara tapınakları ve yemyeşil doğayı da ekleyince, Ubud, adada görülecek yerler listesinde bir numaraya yerleşiyor.

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TATİL KÖYÜNDE ŞIMARIN

Her bütçeye uygun otel var ama şımarmak istiyorsanız, deniz kenarında ya da pirinç tarlaları arasındaki tatil köylerinde kalın.

KIZARMIŞ PİRİNÇ

Bali mutfağının olmazsa olmazı pirinç. En ünlü yemeği ise kızarmış pirinçle yapılan et, deniz ürünü veya tavuklu “nasi goreng.”

EK BAVUL ŞART

Mermer, tahta heykel ve ev eşyaları; resim, tekstil ürünü ve altın takılar çok uygun fiyatlı.