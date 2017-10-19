Uskumrudan lüfere, palamuttan hamsiye… Balık tezgahlarında çeşit çeşit balıklar, iştah açan görüntüleriyle hem göze hem sağlığa hitap ediyor. Hafızayı, kemikleri ve gözleri kuvvetlendirmesinden alzheimer riskini ve kötü kolesterolü düşürmesine dek birçok faydası bulunan balık, özellikle de bugünlerde mevsim geçişi nedeniyle yaygınlaşan enfeksiyonlara karşı vücut direncimizi artırmada etkili bir rol oynuyor.

Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, sağlık üzerinde çok yönlü etkisi olan balığın mutlaka haftada iki kez tüketilmesi gerektiğini belirtirken, en yüksek faydayı sağlayabilmek için de doğru hazırlanması ve doğru tüketilmesinin önemini vurguluyor. Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili balığın faydalarını anlattı, 6 önemli öneride bulundu, sağlıklı pişirme tarifleri yazdı.

Kızartmayın

Balığı asla kızartmayın çünkü kızartıldığında ağırlığının yarısı kadar yağ çeker, besin değerini kaybeder ve kalori miktarı artar. Izgara yapmak, fırınlamak veya sebzelerle birlikte buharda pişirmek besin değerlerini korumasını sağlar.



Yeşil salata ile tüketin

Balıkta en az bulunan vitamin C vitamini. Bu nedenle balığın yanında yeşil salata tüketmeyi tercih edin. Özellikle bol limonlu bir yeşil salata balıktaki C vitamini açığını da lezzetli şekilde kapatan çok iyi bir seçim olacak.



Haftada iki kez mutlaka yiyin

Haftada iki kez düzenli olarak balık tüketmeyi ihmal etmeyin. Balık sayesinde hem kalbinizi ve sağlığınızı koruyacak hem de yükselen kolesterolle hiç çaba sarf etmeden başa çıkabileceksiniz. Vücudun kış aylarında daha fazla ihtiyaç duyduğu A, B1, B2 ve D vitaminlerini düzenli balık tüketimi ile karşılayabileceksiniz. Çocuklarınızı da hem bağışıklıklarını güçlendirmek hem de fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek için balık yemeye teşvik edin.



Küçük balıkları kılçığıyla tüketin

Balığın kılçığında bulunan yüksek miktardaki kalsiyum ve fosfor kemiklerin sağlığı ve dayanıklılığı bakımından son derece önemli. Bu nedenle özellikle kemik erimesi sorunu yaşayanların, hamsi gibi küçük balıkları kılçığıyla tüketmesinde fayda var.

Mutlaka limon sıkın

Balığı gerek hazırlarken gerekse tüketirken mutlaka limon sıkın. Limonun içinde bulunan antioksidanlar ve C vitamini balıktaki omega 3'ün vücuttaki kullanımını artırıyor.

Çok fazla pişirmeyin

Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, “Balıkları çok fazla pişirmek protein kaybına neden olur ve balıktaki proteinin vücudumuz için bir yararı kalmaz. Bu sebeple balıkları hafif sulu kalacak şekilde pişirmek gerekiyor” diyor.

BALIK BOL FAYDA!

Uskumru

Yağlı bir balık olan uskumru, diğer balıklara göre daha fazla B12 ve D vitamini içeriyor. D vitamini içeriği ile kemikleri güçlendirirken, 100 gr. uskumru tüketen bir kişi, bir haftada alması gereken B12 ihtiyacının tamamını karşılıyor; bu sayede düşünme ve algılamada zorlanma ve depresyon etkileri ortadan kalkabiliyor. Omega 3 yağ asidi açısından da zengin olan uskumru; bilişsel, zihinsel ve fiziksel fonksiyonlar için son derece faydalı.



Palamut

Vücutta üretilmeyen, dışarıdan besinlerle vücuda alınması gereken, çoklu doymamış yağ asitleri olan EPA ve DHA’dan en zengin olan balıkların başında gelen palamut; içeriğindeki sülfür, fosfor ve vanadyum sayesinde bir türlü kapanmayan yaraların kapanmasına yardımcı oluyor. Yüksek protein ve D vitamine sahip olan palamut, kanın damarda daha akışkan olmasını sağlıyor, kan dolaşımını iyileştiriyor. Ancak kızartma yerine fırında yapmak sağlıklı olanı.



Lüfer

Kilo kontrolünü sağlamaya çalışanlar için birebir olan lüferin 100 gramı sadece 144 kalori. İçerisinde yüzde 69 oranında protein bulunan lüferin yine 100 gramı, bir yetişkinin günlük alması gereken omega-3 miktarına eşit. Zengin içeriği ile kalp sağlığını destekleyen, magnezyum sayesinde kalp ritmini düzenleyen lüferde, atar damar sağlığı için önemli potasyum ve yüksek düzeyde antioksidan etkiye sahip olan selenyum bulunuyor.



Hamsi

Yağda eriyen A ve D vitaminleri yönünden oldukça zengin olan, içerdiği doymamış yağ asitleri sayesinde kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyan hamsi, yapılan araştırmalara göre ani kalp ölümlerini azaltıyor. Kılçığı ile yenilen bir balık olan hamsi içeriğindeki kalsiyum ve magnezyum ile kemik ve dişlerin gelişiminde önemli rol oynadığından bebek ve çocukların yemesi çok önemli. Ancak kızartmadan kaçının.