Balık fiyatları - Balık fiyatları ne zaman düşer?

1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek ekmek tekneleri ile Karadeniz'e açılan balıkçılar, henüz yüzleri güldürmeyen avlanma sezonununda 27 Ekim'de yaşanacak "balık fırtınası"nı dört gözle bekliyor.
Akçakoca açıklarında ağ atan balıkçılar, az miktarda avla limana dönüyor. Trol balıklarının Marmara Denizi'nden Karadeniz'e geçtiği dönem olan Ekim ayı sonunun gelmesiyle, limanda ağlarını tamir eden ve çoğu günlerde avlanmaya bile çıkmayan balıkçılar, fırtınadan ümitli olduklarını dile getiriyor.
"FİYATLARDA HEMEN DÜŞÜŞ GÖRÜLECEKTİR"
Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başından bu yana balıkçıların umduğunu bulamadığını söyledi.
Önümüzdeki günlerde havanın soğumasıyla deniz suyunun da soğuyacağına dikkati çeken Karakaş, "Şu an havanın durumundan dolayı dağınık durumda olan dip balıkları dediğimiz mezgit, barbun, istavrit ve çinekopun, havanın soğumasıyla normal av sularına çıkarak av vereceğini düşünüyoruz. Bu da mutlaka tezgahlara yansıyacaktır, fiyatlarda hemen bir düşüş görülecektir." diye konuştu.
"BALIK FIRTINASI BALIKÇILARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK"
Karakaş, deniz suyunun soğumasını beklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Beklediğimiz balık fırtınası ile barbun, istavrit, mezgit, çinekop ve lüfer balıkçının yüzünü güldürecektir. Kıyı balıkçılığında da levrek ve taş balığı bekliyoruz. Şu an Doğu Karadeniz'de çıkan hamsi ise bu fırtına ile bizim bölgemizde de kendisini gösterecektir. Önümüzdeki hava bozmasından sonra Karadeniz'deki durum daha net ortaya çıkacaktır."
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