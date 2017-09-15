Balık fiyatlarında son durum - Balıklar ne zaman ucuzlayacak?

Denizlerde 1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle palamut, istavrit, sardalya gibi balıklar tezgahlardaki yerini almaya başladı. 40 yıl aradan sonra ilk kez Marmara Denizi'nde avlanan uskumru ise balıkçılar tarafından sevinçle karşılandı.

Balıkçılar, suların serinlemesiyle denizlerdeki balık bolluğunun daha da artacağını ifade ederken, uskumrunun yıllar sonra kendini göstermesini ise Marmara Denizi'nin eskisinden daha temiz olmasına bağlıyorlar. Ayrıca, yoğun ışığa maruz kalan ve kirlenen denizlerdeki balıkların yine kaçabileceği ve dikkatli avlanılması yönünde açıklamalarda bulunan temsilciler ışıkla yapılan avcılığın da yasaklanmasını istiyorlar.

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Ramazan Özkaya, Denizlerdeki balık bolluğunda su derecesinin önemli bir etken olduğunu belirterek, "Denizde balık var, yok diyemeyiz. Ama su sıcaklığı hala 26 derece, yani sıcak. Hala mevsim normalleri üzerinde. Tabiki, hava serinlediğinde deniz suyu 26 derecenin altına düştüğünde, işte o zaman tam anlamıyla balıkta ciddi bir artış yaşanacak ve bu durumda da fiyatlar düşecek." dedi.

"EVET GELDİ AMA GİTMEMESİ İÇİN ÇABALAMALIYIZ"

40 yıl sonra ilk kez Marmara'da görülen uskumrunun yüzleri güldürdüğünü belirten Özkaya, "Uskumrunun avlanmasına çok sevindik. Uzun zamandır yoktu. 40 yıl önce çok yoğun ışıkla avcılıkla yapıyorlardı ve bence uskumrular yoğun ışıktan ve deniz kirliliğinden dolayı kaçtı. Onları kaçırmıştık ama şimdi geri geldiler. Bundan sonra da baki kalmaları, gitmemeleri için elimizden geleni yapmalıyız. Evet geldi... Ama gitmemesi çabalamalıyız.

15 Eylül-31 Ekim arasında yine ışıkla avlanma başlayacak. Yani bugünden itibaren başlıyor ama bu kez denizde avlanan 3-4 teknenin toplam ışığı 8 bin kilowatı geçmeyecek. 8 bin kilowat ışığın üzerindeki tekneler avlanamayacak. Yasak getirildi. Eskiden her bir teknede 3-4 bin kilowat arasında ışık kullanılıyordu ve balıklar çok rahatsız oluyordu. Bu kurallara uyulmasını, denetlemeler yapılmasını istiyoruz." dedi.

Öte yandan balık fiyatları hakkında da kısa bir bilgi veren Özkaya, "Sezon başında uskumruda görülen bolluk aynı şekilde istavritte de yaşanıyor. Bu fiyatları da etkiliyor. Bölge bölge değişiyor ama çoğunlukla istavritin kilogramı 10 ile 15 lira arasında, uskumrunun 20 lira , hamsinin kilogramı ise 15 liradan satılıyor. Ayrıca olması gerekenden ufak boyutta satılan istavritler var. Bunlara da dikkat etmek gerek. İdeal boyutun altında, henüz gelişmemiş istavritler avlanmamalı." dedi.

"KESTANE KARASI'NI BEKLİYORUZ"

Kartal Su Ürünleri Kooperatifi Lokali Başkan Yardımcısı Necmeddin Civelek de, balık bolluğunun havaların serinlemesinden sonra başlayacağının altını çizerek, "Balık henüz Karadeniz'den Boğaz'a inmedi. Bu ayın 26'sı gibi balıkçıların deyimiyle 'Kestane Karası' olarak adlandırılan bir fırtına bekliyoruz. O fırtınadan sonra tezgahlardaki balık daha da artacak. Duyduğumuza göre Hopa'da balık bolmuş, bu tarafa gelirlerse burada da balık bol olacak demektir." dedi.

Yıllar sonra ilk kez Marmara'ya uğrayan uskumru hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Civelek, "25-30 sene sonra uskumru geldi. Uskumru Marmara'ya çok nadir gelen bir balıktır. Marmara Adası'na kadar gelip geri dönüyorlardı. Ama bu sene denizin temizliğinden dolayı yeniden geldiler, gitmediler. Normalde uskumru Mart ayının 21'i gibi gelirdi.

Ama bazı troller ve bizden daha büyük tekneleri olan gırgırlar bu uskumrulara sonar adı verilen cihazla şok yaptılar.Yasak olmasına rağmen hayvanları şokla avladılar. Ekolojik dengeyi bozdular. Balıkları daha büyümeden gelip yakalıyorlar. Küçük balıkların avlanmasıyla balıkların yuvaları da bozuluyor. Normalde Marmara'da tam 235 çeşit balık var, ama yanlış avlanma ve bu gırgırlar yüzünden balıklar Marmara'yı terk ediyor. Devletin bu konuya el atması, ciddi yaptırımlar uygulaması gerek. Biz Kartal'dayız ve adaları görebiliyoruz. Gece bir bakıyorsun 40-50 tane troll aynı yere toplanmış yoğun bir ışık altında balık avlıyorlar.

"USKUMRU HİÇ GELİR Mİ?"

Bu olacak iş mi? Büyük küçük demeden bütün balıkları yakalayıp, tüm dengeyi bozuyorlar. Balık daha büyüyemeden yakalıyorlar. Bizim üç tarafımız da denizlerle çevrili, elimizde birçok imkan var. Bu güzel denizler Yunanistan'da, Japonya'da, Norveç'te olsa burayı balık çiftliği yaparlar. Biz bu konuda çok yetersiziz.

Devlet bu trollere 3 bin lira ceza veriyor, ama bu yetmez, çünkü 3 bin lira ne ki onlar için? Zaten aylık 30 bin lira kazanıyorlar... Bakın sonra neden uskumru gelmiyor, neden 30-40 sene sonra geliyor diye hayıflanıyoruz. Uskumru böyle bir avcılık politikası olan denize hiç gelir mi?" dedi.

"BALIK FİYATLARI HALA PAHALI"

Civelik şu an balık fiyatlarının hala pahalı olduğunu belirterek,"İstavrit bol deniliyor, ucuzladı deniliyor ama şu an öyle bir durum yok. Zaten istavrit Çanakkale'ye gitti. Saros Körfezi ile Çanakkale arasında bulunan bir bölge var, istavrit orada. Balık fiyatları borsa gibidir, günü gününe tutmaz ama henüz istenilen fiyata inmedi. Mesela, palamutun tanesini 30 lira, uskumrunun kilosunu 30 lira, istavritin kilosunu ise 5 ile 10 lira arasında satıyoruz.

Bir de kıraça adı verilen istavrit yavrusu var. Normalde bunların yakalanması yasak. Çünkü bunlar gelişmemiş, istenilen boyuta ulaşmamış istavrit. İşte sadece para kazanmayı, ekolojik dengeyi düşünmeden avlananların balıkları bunlar... Devletin acilen ciddi yaptırımlar yapmasını, sadece para cezası değil, Yunanistan'ın yaptığı gibi gerekirse teknelerinin bağlanmasını istiyoruz." dedi.

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