Balık fiyatlarında son durum - yerli palamut

Acar Balık İşletmecisi Nadir Acar palamudun erken yüzünü gösterdiğini belirterek bu yıl bolluk beklediklerini ifade etti.

Acar, palamut balığının tanesi 10 liradan satılırken iri palamut çifti 25 lira, mezgit 25 lira, istavrit 12 liradan alıcı buluyor. Vatandaşlar kurban bayramının eda edilmesiyle çok et yediklerini söyleyerek, 'Sıra sağlıklı yaşam için balık etinde" göndermesi yaptı.

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