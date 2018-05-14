Malatya'da arkadaşlarıyla birlikte balık tutmaya giden 23 yaşındaki Murat Güneş, açığa doğru yüzmek isterken boğuldu. Nişanlı gencin, arkadaşlarına son olarak "Nişanlıma söyleyin ben onu çok seviyorum" dediği öğrenildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Ferdi Durdu'nun aktardığı bilgilere göre, Konya'da dekorasyon işiyle uğraşan ve iznini memleketi Malatya'da geçiren Murat Güneş, Karakaya Baraj Gölü Ağılyazı mevkisine arkadaşlarıyla balık tutmaya gitti. Güneş, açığa doğru yüzmek isterken bir anda çırpınmaya başladı. Güneş'i kurtarma çabaları yetersiz kalan arkadaşları, durumu itfaiyeye bildirdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Sualtı Kurtarma Ekibi tarafından baraj gölünden cansız bedeni çıkarılan Güneş'in cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.





Yeni nişanlandığı belirtilen Güneş'in çırpınırken kendisini kurtarmaya çalışan arkadaşlarına "Nişanlıma söyleyin ben onu çok seviyorum" dediği öğrenildi.

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