Balık tutmaya gitti, boğulmuş halde bulundu

Samsun'da balık tutmaya giden 1 kişi, eve dönmeyince yapılan arama çalışmaları sonucu çayda boğularak, ölmüş olarak bulundu.

İHA'nın haberine göre, olay, Samsun'un Terme ilçesinin Keskkaya Mahallesi Kızlarkaya mevkiinde Kızlar Çayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Yüksel dün sabah balık tutmak için evinden çıkarak Kızlar Çayı'na gitti. Akşam olunca Mustafa Yüksel'in eve dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya haber verdi. Dün akşam yapılan arama çalışması sonucu Mustafa Yüksel, geç saatlerde çayda ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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