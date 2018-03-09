Balıkçı kedi sosyal medyada fenomen oldu

Sinirli kedi Merlin ve Huysuz Kedi'den sonra sosyal medyanın meşhur kedilerine şimdi de Vietnam'dan bir üye katıldı. Vietnam'da bir pazarda çekilen balıkçı kedinin görüntüleri sosyal medyada fenomen oldu. Sevimli kedi sürede Hai Phong marketinin maskotu haline geldi.

Hem pazarda çalışanların hem de müşterilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Scottish Fold cinsindeki kedi, kameralara poz vermeyi çok seviyor.

3 yaşındaki 'Dog' isimli kedinin sahibi Le Quoc Phong, ise yaptığı açıklamada kedisiyle pazarda balık sattıklarını ve her zaman 'Dog'un büyük ilgi çektiğini belirtiyor.

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