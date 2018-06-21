Balıkesir AK Parti milletvekili aday listesi 2018

AK Partini'nin Balıkesir milletvekili aday listesi YSK tarafından açıklandı. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kısa bir süre kaldı. Balıkesir AK Parti milletvekili adaylarında da heyecan başladı. İşte Balıkesir AK Parti milletvekili aday listesi ve sıralamaları

BALIKESİR AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2018

1 ADİL ÇELİK YÜKSEK ÖĞRENİM AVUKAT 2 BELGİN UYGUR YÜKSEK ÖĞRENİM AVUKAT 3 YAVUZ SUBAŞI YÜKSEK ÖĞRENİM MALİ MÜŞAVİR 4 MUSTAFA CANBEY YÜKSEK ÖĞRENİM SERBEST/ÖZEL 5 PAKİZE MUTLU AYDEMİR YÜKSEK ÖĞRENİM AVUKAT 6 ÖMER ALAN YÜKSEK ÖĞRENİM YÖNETİCİ - KAMU 7 OSMAN BILDIR YÜKSEK ÖĞRENİM AVUKAT 8 ZEYNEP DENİZ ORTA ÖĞRENİM ÖĞRENCİ 9 ENCAN AYDOĞDU YÜKSEK ÖĞRENİM SERBEST/ÖZEL

DAVUL ZURNALI KARŞILAMA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Romanlar, gece saat 01.00’de mahallelerini ziyarete gelen AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av.Hasan Demiraslan’ı davul zurnayla karşıladı. Demiraslan, “Romanlarla ilgili yaptığımız açılımlar zihinlerde devrim yaptı. Bütün önyargıları yıktık” dedi.

Seçim çalışmalarını Bandırma’da sürdüren AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av.Hasan Demiraslan, gündüz yaptığı esnaf gezilerinin ardından, Kapalı Çarşı esnafıyla iftar yaptı. Gece ziyaretleri kapsamında Güney Marmara Dursunbeyliler Kültür ve Dayanışma Derneği’nde Dursunbeylilerle buluşan AK Partililer, 100. Yıl Mahallesinde kahveleri gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Gece saat 01.00’de rotasını Roman vatandaşların yoğun yaşadığı Çınarlı Mahallesine çeviren Başkan Demiraslan ve Milletvekili Adaylarını yüzlerce mahalle sakini davul zurna çalarak karşıladı. Demiraslan’a ziyareti sırasında AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Alp Bostancı, AK Parti Milletvekili Adayları Osman Bıldır ve Ömer Alan, Bandırma AK Parti Belediye Meclis Üyesi Göksel Karlahan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kayınbiraderi Ali Gülbaran ve Bandırma Romanlar Derneği Başkanı Feridun Demirdöğen ile çok sayıda partili eşlik etti.