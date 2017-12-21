Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 'Mardinli Ay' grubu olarak bilinen organize suç örgütüne karşı geçen 12 Aralık Salı günü, 4 ilde 26 ayrı adreste 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

DHA'nın haberine göre, helikopter destekli operasyonda, polis özel harekat timlerinin de aralarında bulunduğu 105 polis görev yaptı. Operasyonda 2'si polis memuru toplam 19 şüpheli gözaltına alınırken, 9 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 65 tabanca mermisi, çok sayıda kartuş ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 41 bin TL para ele geçirildi. Gözaltındaki 19 şüpheli, Emniyetteki sorgularının ardından Adliyeye sevk edildi. Aralarında Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memurunun da bulunduğu 18 kişi tuklanırken, bir polis memuru ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polisin, firari durumdaki 2 şüpheliyi yakalanma çalışmaları ise devam ediyor.

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