Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Uğur'dan 'istifa' iddialarına yanıt

Son günlerde istifasının istendiği yönündeki iddiaların gündeme gelmesi üzerine yazılı açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, "Bazı basın yayın organlarında, istifamın istendiğine dair yayınlanan haberlerin gerçekle uzaktan yakından alakası yoktur. AK Parti Sözcümüz Mahir Ünal'ın iki gün üst üste yaptığı açıklama ve yalanlamalara rağmen, söz konusu istifa haberlerinin ısrar ve inatla dolaşımda tutulmasındaki amacı kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mahmut Acaröz'ün haberine göre; "Ben istifa etmiyorum, siz görevden alın. Görevden alırsanız partiden istifa eder, yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam ederim" dediği yönündeki haberlere ilişkin Uğur "Tamamen masa başında uydurulmuş bir kurgudan ibarettir" ifadesini kullandı.

Uğur açıklamasında şöyle devam etti:

"Söz konusu haberleri yayınlayarak bir itibar suikastına imza atmaya çalışanlar hakkında yargı yoluna başvurduğumuzun ayrıca bilinmesini isterim. 17 yıldan bu yana AK Parti'mizin bütün kademelerinde görev yapan bir nefer olarak olarak, Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattığımız kutlu yolculuğumuza ilk günkü aşk ve şevk ile devam ettiğimizi milletimize saygı ile duyuruyorum."

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Balıkesir Belediye Başkanı

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