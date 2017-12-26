Balıkesir'de 15 yaşındaki lise 1. sınıf öğrencisi E.A., babası Alper A.'yı uyurken av tüfeğiyle öldürdü.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mahmut Acaröz'ün aktardığı bilgilere göre, Balıkesir'in Altıeylül İlçesi'nde lise 1. sınıf öğrencisi E.A. sabah saatlerinde elinde af tüfeğiyle sürekli kendisini dövdüğü ve baskı uyguladığı ileri sürülen babası 37 yaşındaki A.A.'nın uyuduğu odaya geçti. İddiaya göre E.A., babasının başına ateş açtı. Olayda A.A. hayatını kaybetti. 15 yaşındaki E.A ise gözaltına alındı. E.'nin sorgusu Çocuk Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

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