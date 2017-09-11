Alevler arasında kalan onlarca hayvan öldü

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan yangında 7 büyükbaş, 3 küçükbaş ve onlarca tavuk öldü.

İHA'nın haberine göre, Kavacık kırsal mahallesinde dün gece saatlerinde yangın çıktı. Sami Fidan'a ait damda, yan tarafında bulunan fırının kızarak duvarı aşırı ısıtması neticesinda yangın çıktı. Samanların alev almasıyla yangın hızla büyüdü. Yangında Sami Fidan'a ait 7 büyükbaş, 3 küçükbaş ve onlarca tavuk ile horoz ölürken, Enver Fidan'a ait binlerce saman banyası da alev alev yandı.

Yangını fark eden vatadaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirirken, vatandaşlar alevlere kendi çabaları ile müdahale etti. Saman balyalarının yanması sebebi ile kısa sürede büyüyen yangın itfaiyenin gelmesi ile güçlükle kotrol altına alınabildi. Sabah saatlerine dek soğutma yapılırken, ölen hayvanlar bulundukları yerlerden çıkarıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.