Balıkesir'in Havran ilçesinde sevdiği kızı vermeyen ailenin evinde tüfekle ateş açan genç, kızın annesi ile iki kardeşini öldürdü, 4 kişiyi yaraladı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 26 kilometre uzaklığındaki Hüseyinbeşeler Mahallesi'nde Ali S. (26), Gülşen Çetinkaya'yı (27) kendisine vermedikleri için aralarında yaklaşık iki yıldır husumet bulunan ailenin evine gitti.

Elindeki iki tüfekle binanın önünde rastgele ateş eden Ali S, daha sonra içeri girerek Çetinkaya ailesine ve evde bulunanlara ateş açtı.

Silah seslerini duyan komşular durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kızın annesi Melike ile kardeşleri Ebru ve Tuncay Çetinkaya olay yerinde yaşamını yitirdi. Gülşen Çetinkaya ve diğer kardeşi Yasin Çetinkaya ile Bayram Eren ve oğlu Murat Eren ise yaralandı.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

AA'nın haberine göre yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anne ile iki çocuğunun cesetleri ise savcının incelemesinin ardından Havran Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, saldırının ardından yaya olarak kaçan Ali S'yi yakalamak için başlattığı operasyon sürüyor.

"EVE GELDİĞİMDE ÇOCUKLARIM YERDE YATIYORDU"

Saldırıda eşi ile iki çocuğunu yitiren, diğer iki çocuğu yaralanan Hasan Çetinkaya, evde bulunmadığı sırada gerçekleşen saldırının ardından büyük şok yaşadı.

Çetinkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eve geldiğimde çocuklarım yerde yatıyordu. Eşim, oğlum, iki kızım, bir de ufak oğlum saldırıya uğramış. Eşim, kızım ve oğlum yaşamını yitirdi." dedi.

Hasan Çetinkaya'nın kardeşi Hatice Küçük de olay anında evde olmadığını, saldırıyı duyup geldiğini söyledi.

Yengesi ve iki yeğeninin yaşamını yitirdiğini anlatan Küçük, saldırının nedenine ilişkin bilgisinin olmadığını dile getirdi.

Silah seslerini duyarak eve koştuğunu belirten bir mahalle sakini ise olay yerine vardığında saldırganı elindeki tüfekle kapıya, pencereye vurarak kırdığını gördüğünü ifade etti.

CİNAYETİN ARDINDAN CANLI YAYIN YAPTI

İHA'nın haberine göre 3 kişiyi öldüren ve 4 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırgan Ali S., olayın hemen ardından cep telefonu ile sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. İzleyenleri dehşete düşüren görüntülerde, yaralanan bir şahıs çığlık atıyor, görüntüyü çeken Ali S. ise "Son durumun bu" şeklinde konuşuyor.

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