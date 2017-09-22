Balıkesir'de, İran uyruklu bir kişi, ev arkadaşları tarafından öldürülmüş olarak bulundu. 3 gün buzdolabında sakladıkları cesedi daha sonra gömen katil zanlıları adliyeye sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, Kabakdere kırsal mahallesinde 5 gün evvel vatandaşlar tarafından bir erkek cesedi bulundu. Cesedin sırtındaki dövmeden harekete geçen ekipler, maktulün İran uyruklu olduğunu tespit etti. Türkiye'de mülteci olarak bulunan S.A'nın (29), ev arkadaşı olan İranlı A.E. tarafından darp edilerek öldürüldüğü, diğer ev arkadaşı M.R.S'nin de cesedi buzdolabında sakladığı belirlendi.

Polis, zanlıların cesedi 3 gün evde beklettikten sonra, araç kiralayarak, Kabakdere mevkiine gömdüklerini belirledi. Kısmen çürüyen ceset, bir köylünün ihbarıyla ortaya çıkarıldı. Ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Emniyette ifadeleri alınan İran uyruklu katil zanlıları, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.