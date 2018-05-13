Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yolcu minibüsü, kamyonla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

İHA'nın aktardığı bilgilere göre, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde öğle saatlerinde yolcu minibüsü, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edilirken, yaralılar Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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