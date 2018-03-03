STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Mert Güzenge (xxx), Ahmet Şimşek (xxx), Baran Eraslan (xxx)

GAZİANTEPSPOR: Musa (x)- Şenol (xx), Mustafa Çalık (xx) (Dk.46 Hüseyin xx), Deniz (xx), İlker (xx), Ahmet (xx) (Dk.71 Mustafa Özyaşar xx), Erdal (x), Müslüm (xx), Gökhan (x), Cuma (xxx), Yusuf (xx) (Dk.89 Mustafa Nacar x)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xxx)- Oğuzhan (xx), Nizamettin (xx), Mehmet (xxx) (Dk.46 Sedat xx), Furkan (xx), Okan (xx) (Dk.73 Uğur xx), Oğuz (xxx), Otoo (xx), Burak (xx) (Dk.81 Foxi), Bülent (xx), Cumali (xx)

GOLLER: Dk.28 Erdal (Gaziantepspor), Dk.20 Burak, Dk.48 Nizamettin (penaltı), Dk.80 Oğuz (Balıkesirspor)

SARI KARTLAR: Müslüm, Gökhan (Gaziantepspor)



MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada sol kanattan gelişen Balıkesirspor atağında rakiplerini geçerek ceza alanı sol çizgisine gelen Otoo pasını aktardı. Ceza alanı içinde topla buluşan Burak´ın şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

28. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan geliştirdiği atakta Cuma´nın ceza alanı içine gönderdiği topla buluşan Erdal, düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1.

48. dakikada konuk ekibin geliştirdiği atakta Nizamettin ceza alanı içiresinde defans oyuncuları tarafından düşürüldü. Hakem Mert Güzenge pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Penaltı vuruşunu kullanan Nizamettin topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

80. dakikada Balıkesir Baltok sağ kanattan köşe vuruşu kazandı. Sedat´ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde topa iyi yükselen Oğuz kafayla vurarak topu ağlara gönderdi: 1-3.

Karşılaşma Balıkesirspor Baltok´un 3-1 galibiyetiyle sona erdi.





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