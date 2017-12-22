Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 542. Sokak'taki otomobil yedek parçası satılan bir dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre, alevlerin kısa sürede iş yerini sarması ve çevredeki diğer dükkanlara da sıçraması üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonucu itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 2 dükkan tamamen kullanılamaz hale geldi. Çevredeki 4 dükkanda ise kısmi hasar meydana geldi.

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