Balıkesir'de kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün gece meydana gelen kazada ölen gençlerin çocukluk arkadaşı olduğu öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, Zeytinli Mahallesi Yemişlik mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Güney Çakır'ın kullandığı kamyon ile Hüseyin Sülün idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Hafif ticari araçta bulunan Hüseyin Sülün ve yanında bulunan Burak Gardaş, hurdaya dönen araçta sıkıştı. Edremit İtfaiye Gurup Amirliği AKS ekiplerinin çalışmaları sonrasında sıkışan iki kişinin cansız bedenleri araçtan çıkarıldı. Sülün ve Gardaş'ın hayatını kaybettiği kazada kamyon sürücüsü Güney Çakır ise hafif yaralandı.

3 sene önce aynı liseden mezun olan Sülün ve Gardaş ölüme de beraber gitti.