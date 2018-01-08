Balıkesir'de meydana gelen deprem korkuttu. AFAD'ın resmi internet sitesinde edinilen bilgiye göre, saat 16.25'de merkez üssü Edremit Körfezi açıkları olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Burhaniye, Edremit, Ayvalık, Havran ve Gömeç ilçelerinde hissedildi. Yerin 13 buçuk kilometre altında meydana gelen deprem herhangi bir maddi hasara sebep olmadı.

SON DEPREMLER

Türkiye'de Tokat'ın Erbaa ilçesi Hacıali köyünde dün saat 22.45'de 4.0 büyüklüğünde meydana gelen depremden sonra bugün de Balıkesir Edremit Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem korkuttu. Depremden sonra "son depremler" internette aratılmaya başladı. Peki en son nerede kaç büyüklüğünde deprem olduğunu nasıl görebiliriz? İşte Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verdilerine göre Türkiye'deki en son depremler

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2018.01.08 16:29:53 37.1812 37.4325 0.0 -.- 2.1 -.- OVUNDUK-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) REVIZE01 (2018.01.08 16:29:53) 2018.01.08 16:25:50 39.5357 26.8698 5.4 -.- 3.4 3.1 EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2018.01.08 15:23:33 37.4133 33.1450 28.5 -.- 1.6 -.- UCKUYU-(KARAMAN) İlksel 2018.01.08 15:18:59 40.1520 31.3788 5.0 -.- 1.9 -.- NALLIDERE-NALLIHAN (ANKARA) İlksel 2018.01.08 14:33:51 36.6328 32.9025 0.0 -.- 1.6 -.- ERMENEK (KARAMAN) İlksel 2018.01.08 14:31:01 38.2855 38.6412 4.3 -.- 2.4 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) İlksel 2018.01.08 14:22:25 37.0087 28.3815 0.0 -.- 1.3 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel 2018.01.08 14:15:19 39.4812 31.4830 0.0 -.- 1.0 -.- YENIKOY-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel 2018.01.08 14:03:56 39.0028 37.1902 14.8 -.- 1.7 -.- AVSAROREN-KANGAL (SIVAS) İlksel 2018.01.08 12:54:42 36.0428 33.4778 5.0 -.- 2.0 -.- AYDINLIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel 2018.01.08 12:53:34 35.3812 33.4458 2.2 -.- 1.5 -.- KIBRIS-BESPARMAK İlksel 2018.01.08 12:28:39 41.1992 28.9200 0.0 -.- 0.8 -.- CIFTALAN-EYUP (ISTANBUL) İlksel 2018.01.08 12:28:15 37.1800 27.8153 0.0 -.- 1.5 -.- CAMKOY-MILAS (MUGLA) İlksel 2018.01.08 12:26:48 37.1693 27.8415 0.0 -.- 1.5 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel 2018.01.08 12:25:36 41.2292 28.8905 0.0 -.- 1.2 -.- ODAYERI-EYUP (ISTANBUL) İlksel 2018.01.08 12:19:15 37.1790 27.7743 0.0 -.- 1.6 -.- ALACAM-MILAS (MUGLA) REVIZE01 (2018.01.08 12:19:16) 2018.01.08 12:17:43 37.1847 27.7733 0.0 -.- 1.6 -.- ALACAM-MILAS (MUGLA) İlksel 2018.01.08 12:14:15 39.4020 38.5747 5.0 -.- 1.4 -.- SABIRLI-ILIC (ERZINCAN) İlksel 2018.01.08 12:08:04 37.1827 27.8567 0.0 -.- 1.6 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel 2018.01.08 11:56:50 37.0893 28.6548 5.0 -.- 1.9 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel 2018.01.08 11:14:26 38.8420 26.0470 9.6 -.- 3.0 3.2 EGE DENIZI İlksel 2018.01.08 10:45:11 38.6968 25.4958 12.2 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel 2018.01.08 10:39:27 40.7230 29.0483 0.0 -.- 1.6 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel 2018.01.08 10:38:32 37.0990 28.4540 0.0 -.- 1.0 -.- ULA (MUGLA) İlksel 2018.01.08 09:42:17 39.0983 37.3913 0.0 -.- 1.9 -.- KIRKPINAR-KANGAL (SIVAS) İlksel 2018.01.08 07:43:55 39.4000 26.2498 5.4 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2018.01.08 07:30:04 37.1075 28.6308 5.5 -.- 2.1 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel 2018.01.08 07:28:26 37.1140 28.6767 6.3 -.- 2.1 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel 2018.01.08 07:27:16 39.4448 26.1373 9.4 -.- 1.9 -.- BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

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