SON DAKİKA HABERLERİ

Son Dakika
deprem
GÜNDEM

Balıkesir'de korkutan deprem! Edremit Körfezi sallandı | Son Depremler

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Depremin saat 16.25'te olduğu bilgisi geldi.

08.01.2018 - 16:59 | Güncelleme:

Balıkesir'de meydana gelen deprem korkuttu. AFAD'ın resmi internet sitesinde edinilen bilgiye göre, saat 16.25'de merkez üssü Edremit Körfezi açıkları olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Burhaniye, Edremit, Ayvalık, Havran ve Gömeç ilçelerinde hissedildi. Yerin 13 buçuk kilometre altında meydana gelen deprem herhangi bir maddi hasara sebep olmadı.

SON DEPREMLER

Türkiye'de Tokat'ın Erbaa ilçesi Hacıali köyünde dün saat 22.45'de 4.0 büyüklüğünde meydana gelen depremden sonra bugün de Balıkesir Edremit Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem korkuttu.  Depremden sonra "son depremler" internette aratılmaya başladı. Peki en son nerede kaç büyüklüğünde deprem olduğunu nasıl görebiliriz? İşte Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verdilerine göre Türkiye'deki en son depremler

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2018.01.08 16:29:53  37.1812   37.4325        0.0      -.-  2.1  -.-   OVUNDUK-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                    REVIZE01   (2018.01.08 16:29:53)
2018.01.08 16:25:50  39.5357   26.8698        5.4      -.-  3.4  3.1   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel
2018.01.08 15:23:33  37.4133   33.1450       28.5      -.-  1.6  -.-   UCKUYU-(KARAMAN)                                  İlksel
2018.01.08 15:18:59  40.1520   31.3788        5.0      -.-  1.9  -.-   NALLIDERE-NALLIHAN (ANKARA)                       İlksel
2018.01.08 14:33:51  36.6328   32.9025        0.0      -.-  1.6  -.-   ERMENEK (KARAMAN)                                 İlksel
2018.01.08 14:31:01  38.2855   38.6412        4.3      -.-  2.4  -.-   ALHANUSAGI-(MALATYA)                              İlksel
2018.01.08 14:22:25  37.0087   28.3815        0.0      -.-  1.3  -.-   SIRINKOY-ULA (MUGLA)                              İlksel
2018.01.08 14:15:19  39.4812   31.4830        0.0      -.-  1.0  -.-   YENIKOY-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)                    İlksel
2018.01.08 14:03:56  39.0028   37.1902       14.8      -.-  1.7  -.-   AVSAROREN-KANGAL (SIVAS)                          İlksel
2018.01.08 12:54:42  36.0428   33.4778        5.0      -.-  2.0  -.-   AYDINLIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)                İlksel
2018.01.08 12:53:34  35.3812   33.4458        2.2      -.-  1.5  -.-   KIBRIS-BESPARMAK                                  İlksel
2018.01.08 12:28:39  41.1992   28.9200        0.0      -.-  0.8  -.-   CIFTALAN-EYUP (ISTANBUL)                          İlksel
2018.01.08 12:28:15  37.1800   27.8153        0.0      -.-  1.5  -.-   CAMKOY-MILAS (MUGLA)                              İlksel
2018.01.08 12:26:48  37.1693   27.8415        0.0      -.-  1.5  -.-   IKIZKOY-MILAS (MUGLA)                             İlksel
2018.01.08 12:25:36  41.2292   28.8905        0.0      -.-  1.2  -.-   ODAYERI-EYUP (ISTANBUL)                           İlksel
2018.01.08 12:19:15  37.1790   27.7743        0.0      -.-  1.6  -.-   ALACAM-MILAS (MUGLA)                              REVIZE01   (2018.01.08 12:19:16)
2018.01.08 12:17:43  37.1847   27.7733        0.0      -.-  1.6  -.-   ALACAM-MILAS (MUGLA)                              İlksel
2018.01.08 12:14:15  39.4020   38.5747        5.0      -.-  1.4  -.-   SABIRLI-ILIC (ERZINCAN)                           İlksel
2018.01.08 12:08:04  37.1827   27.8567        0.0      -.-  1.6  -.-   IKIZKOY-MILAS (MUGLA)                             İlksel
2018.01.08 11:56:50  37.0893   28.6548        5.0      -.-  1.9  -.-   KAVAKCALI-ULA (MUGLA)                             İlksel
2018.01.08 11:14:26  38.8420   26.0470        9.6      -.-  3.0  3.2   EGE DENIZI                                        İlksel
2018.01.08 10:45:11  38.6968   25.4958       12.2      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2018.01.08 10:39:27  40.7230   29.0483        0.0      -.-  1.6  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)         İlksel
2018.01.08 10:38:32  37.0990   28.4540        0.0      -.-  1.0  -.-   ULA (MUGLA)                                       İlksel
2018.01.08 09:42:17  39.0983   37.3913        0.0      -.-  1.9  -.-   KIRKPINAR-KANGAL (SIVAS)                          İlksel
2018.01.08 07:43:55  39.4000   26.2498        5.4      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2018.01.08 07:30:04  37.1075   28.6308        5.5      -.-  2.1  -.-   KAVAKCALI-ULA (MUGLA)                             İlksel
2018.01.08 07:28:26  37.1140   28.6767        6.3      -.-  2.1  -.-   KAVAKCALI-ULA (MUGLA)                             İlksel
2018.01.08 07:27:16  39.4448   26.1373        9.4      -.-  1.9  -.-   BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE)                       İlksel

  • ballıkesir
  • Deprem
  • balıkesir deprem
  • Edremit Körfezi deprem
  • son depremler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.