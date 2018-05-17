Balıkesir’in Edremit ilçesinde halk arasında 'kör yılan' olarak bilinen ve nesli tehlike altında olan çiftçi dostu, tehlikesiz 'oluklu kertenkele' itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal ortama bırakıldı.

İHA'nın haberine göre, akşam saatlerinde Camivasat Mahallesi Körfez Polis Merkezi karşısında yılan olduğu ihbarı alan itfaiye ekipleri alarma geçti. Ekipler, bulunduğu yere nasıl geldiği bilinmeyen kertenkelenin yılan olmadığını ve termit, karınca ve küçük böceklerle beslendiği için çiftçi dostu bir hayvan olduğu görüldü. İtfaiye Amirliği ekipleri, bacakları bulunmayan, zararsız ve uysal bir hayvan olan oluklu kertenkeleyi yakalayarak çuvala koyduktan sonra doğal ortama bıraktılar.

"NESLİ TÜKENMEK ÜZERE"

Yetkililer, oluklu kertenkelenin vatandaşlar tarafından ayakları olmadığı için yılan sanılarak öldürüldüğünü belirtirerek, “Yılanlarda göz kapakları yoktur, ama bunların göz kapakları vardır. Ayrıca derisinin kenarlarında oluklar bulunuyor. Zehirsiz ve ısırmaz bildiğimiz kertenkeleler ne ise bu da aynıdır. Nesli tükenmek üzere olduğu için kesinlikle öldürülmemelidir" şeklinde konuştu.

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