Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yoldan çıkan otomobil yol kenarında yürüyüş yapan iki kadının ölümüne neden oldu.

İHA'nın haberine göre, Ayvalık'ın en büyük mahallesi Altınova'da meydana gelen kazada; Sahil mevkiindeki İskele yolunda akşam yürüyüşü yapan 58 yaşındaki Meryem Batur ile komşusu 60 yaşındaki Sevim Kılıç'a, 77 yaşındaki Fikret I. yönetimindeki 10 YZ 203 plakalı özel otomobil hızla yoldan çıkarak arkadan çarptı.

Olay yerine gelen kazazede yakınları sinir krizleri geçirirken, vatandaşlar ise sahil yoluna kaldırım yapılmaması halinde benzeri kazaların sıklıkla meydana gelebileceğinden yakındı. Talihsiz iki kadının cenazeleri ise otopsi için Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma yaptığı ilk incelemesinde ise kaza mahallinde fren izine rastlayamadı.

İTİRAF ETTİ

Kazaya sebep olan Fikret I. ise olay yerinden kaza yaptığı aracıyla kaçtı. Yaşlı adam, aracını Sahil Mevkisi'nde bulunan bir siteye bırakarak olay yerine yaya olarak döndüğü sırada İskele Jandarma Karakol bünyesindeki ekiplerce yakalandı. Korktuğu için olay yerinden uzaklaştığını ifade eden Fikret I. olayı itiraf ederek gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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