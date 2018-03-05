Yavru kedi gördüğü sineği yakalamak isterken kendisi için korku dolu anlar yaşadı.

Mobilya dükkanı işleten Cem Köseoğlu, ofisinde çalışırken yavru kedisinin sinek avı için verdiği mücadeleyi cep telefonuyla kameraya kaydetti. Yavru kedi ilk önce iki patisinin üzerine kalktı. Akvaryumun üzerinde uçan sineği yakalamak için uzun süre bekleyen 6 aylık Müzeyyen ismindeki kedi bir anda zıplayarak akvaryumun içine düştü.

İHA'nın edindiği görüntülerde akvaryumun içinden çıkmak için mücadele veren yavru kedinin o anları renkli görüntülere sahne oldu. Sudan çıktıkan kedi daha sonra korkusunu atlatmak için saklanacak güvenli bir yer aradı.

Yavru kedi sudan kısa sürede çıktı, ama o saniyeler onun için uzun olduğunu çok belliydi.

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