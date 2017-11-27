Balıkesir'de su yerine gaz yağı içen kadın acile kaldırıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hastaneye muayene olmaya gelen yaşlı kadın, yanlışlıkla su yerine gaz yağı içince acil servise kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre; 80 yaşındaki Rukiye K. isimli kadın, sabah evinde gaz yağı ile sobayı yaktı. Ardından ise rahatsızlığı nedeniyle muayene olmak için Edremit Devlet Hastanesi'ne geldi. Sıra beklerken susayan yaşlı kadın su şişesine yerine içinde gaz yağı olan şişeyi çantasından çıkarıp içti. Fenalaşan kadının gaz yağı içtiğini fark edilince, Rukiye K. hemen apar topar acil servise kaldırıldı. Midesi yıkanan kadın ardından ise Balıkesir'de hastaneye sevk edildi.