Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi 3 kişi yakalandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında DAEŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla kent merkezi ve Burhaniye ilçesinde 3 kişi gözaltına alındı. Habertürk Haber Merkezi'nden Mahmut Acaröz'ün edindiği bilgiye göre; Cep telefonlarına el konulan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

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