Balıkesir'in Balya ilçesinde, su kuyusu kazarken meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.



Çamavşar Mahallesi Hasantepesi mevkisindeki tarlasında su kuyusu açtırmak isteyen Mehmet K, kepçe operatörü Halil Afacan (47) ile anlaştı. Kazdığı 4 metrelik kuyudaki su kaynağını kontrol etmek için beline ip bağlayarak aşağı inen Afacan, bu sırada kayan toprağın altında kaldı.



Mehmet K. ve çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından Afacan'ın cesedine ulaştı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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